Vitri: Atim, c’è la resa dei conti: "Dovrà restituire 475mila euro"

Sul caso Atim, l’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, si apre un nuovo capitolo. Ad annunciarlo è la consigliera regionale del Pd, Micaela Vitri: "Il dipartimento sviluppo economico della Regione Marche – dice – a seguito dei controlli svolti dall’Autorità di Audit regionale, ha richiesto con tre decreti di recupero rivolti ad Atim, la restituzione di 475 mila euro per l’irregolarità su appalti da contributi Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). I tre decreti sono stati pubblicati a metà agosto ed ora i dati sono pubblici".

La consigliera Dem entra nel dettaglio dei tre atti e spiega che dei tre decreti due sono riferiti a due controlli effettuati, con un taglio del 25% sul contributo. Il terzo decreto (il numero 182) è invece il taglio lineare del 10% su tutti i progetti Atim finanziati dal Fesr per un totale di 403mila euro. "Quest’ultimo, pubblicato il 12 agosto, chiede ad Atim di restituire la somma complessiva di 413.070,50 euro – dice Vitri –. Il decreto numero 183 invece – aggiunge – chiede di revocare all’Atim la quota di 15.250 euro del contributo liquidato a titolo di saldo di trasferimento di risorse relative al Por Fesr 2014-2020. La voce riguarda il ’Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche intervento: #destinazionemarche – The ideal place for a better life. Azioni di destination marketing’. Stessa voce anche per il terzo decreto che chiede di revocare all’Atim "la quota di 30.500 euro del contributo liquidato (con il decreto n. 296/Sve del 06 giugno 2024) a titolo di saldo di trasferimento all’Atim di risorse derivanti dalle economie del Por Fesr 2014-2020’".

Secondo Micaela Vitri "siamo alla resa dei conti – dice –. Atim ora deve restituire dei fondi che ha usato in maniera irregolare e per questo, dal bilancio regionale, sono state destinate altre cifre importanti che sfiorano i 900mila euro". La consigliera regionale del Pd poi aggiunge: "Si tratta di risorse che hanno finanziato una scatola vuota negli ultimi 3 anni – dice – che ha fatto solo affidi diretti, molti dei quali a società romane e buona parte riconosciuti irregolari persino dalla Commissione scelta dallo stesso presidente Acquaroli. Quanto emerso dall’analisi dei documenti degli ultimi tre decreti pubblicati a metà agosto e che riguardano il recupero del contributo ad Atim da parte del Dipartimento sviluppo economico per l’irregolarità su appalti su contributi Fesr – annuncia Micaela Vitri – sarà anche il tema che affronterò questa sera, alle 19.45, alla festa Dem di Montecchio. Con me – conclude la consigliera del Pd – ci sarà la giornalista Sandra Amurri".

Alice Muri