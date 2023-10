Vitri: cassa integrazione a zero ore. Parte la richiesta a Inps e sindacati. Riguarda oltre mille lavoratori

La richiesta di cassa integrazione inviata dal gruppo Vitri nei giorni scorsi all’Inps e ai sindacati è di quelle che gelano non solo Montecchio ma anche mezza Pesaro: per la Rivacold "il provvedimento avrà la presumibile durata di 12 settimane ed interesserà 835 dipendenti... con sospensione a zero ore e cesserà il 23 dicembre"; per quello che riguarda la Vitrifrigo, l’altra aziendel gruppo, si legge: "Il provvedimento della presumibile durata di 12 settimane interesserà 222 dipendenti... con sospensione a zero ore (cioè tutti a casa ndr) e sarà attuato a decorrere dal 2 ottobre al 23 dicembre".

Stando alle comunicazioni dell’azienda, che è la seconda più grande fabbrica del pesarese e circondario, si ipotizza (tutto da vedere poi nella realtà) uno stop totale del lavoro per mille dipendenti fino a Natale. Non è il solo caso, nell’ambito della meccanica, di richieste di cassa anche perché la domanda sta battendo la fiacca per la vistosa frenata il mercato tedesco. Ma il caso Vitri sta diventando eclatante: nella mattinata di ieri c’è stato un lungo incontro tra le parti sociali e la proprietà. Quindi i rappresentanti di Cgil, Cisl, e Uil hanno poi avuto un confronto con i dipendenti per parlare delle prospettive di lavoro anche se nessuno crede che il grande gruppo di Montecchio possa mettere tutto il personale – impiegati, tecnici e operai – in cassa integrazione a zero ore. Nella sostanza hanno chiesto il massimo per poi ‘armonizzare’ il personale con l’andamento del mercato.

Ma inutile dire che c’è allarme perché alla luce dell’inflazione, che sta corrodendo il potere d’acquisto delle famiglie, il personale potrebbe viaggiare con stipendi che andranno nella maggior parte dei casi dagli 800 ai 1000 euro al mese.

Una situazione talmente delicata, che i sindacati, che non hanno mai trovato buoni uffici dentro il gruppo Vitri, sono in silenzio. L’azienda fa oltre 200 milioni di fatturato e opera nel settore della refrigerazione con i banchi frigo per la grande distribuzione, i mini frigo e anche gli impianti per il raffreddamento dei camion e non solo.

Un’altra situazione che ormai da diversi giorni è al centro di un confronto tra i sindacati e la proprietà, è quella della Biesse che ha in corso una specie di rivoluzione organizzativa. Per cui si sta trattando la solidarietà – lavorare tutti, ma lavorare meno – che per il momento dovrebbe interessare solo gli amministrativi. Tra chi sta soffrendo per il calo della domanda c’è anche tutto il comparto del pentolame perché tolta l’Alluflon di Mondavio che ha in corso una partita promozionale per un grosso gruppo della grande distribuzione, per il resto si sta facendo ricorso, anche se non in maniera massiccia, alla cassa integrazione.

