Vitri contro Baldelli: "Sulla sanità è lui che non dice la verità"

Il consigliere regionale Micaela Vitri (Pd) replica all’assessore regionale ai lavori pubblici Francesco Baldelli sul destino del laboratorio analisi dell’Ospedale di Comunità di Fossombrone, e non solo. Sulla chiusura del laboratorio Baldelli giovedì scorso in un video fatto davanti all’ospedale ha detto che è una "fake news". Micaela Vitri non è d’accordo: "Ho ascoltato attentamente – spiega il consigliere regionale – il video in cui l’assessore regionale Francesco Baldelli afferma che il laboratorio analisi nell’Ospedale di Fossombrone non sarebbe stato eliminato e così si apprestava a riposizionare un nuovo adesivo nella bacheca di entrata. Inizialmente pensavo fosse un episodio di “Scherzi a Parte“, poi mi sono resa conto che era una delle ultime performance del candidato di Fratelli d’Italia, che per 5 anni non ha assolutamente fatto nulla per il potenziamento dei servizi socio-sanitari nel territorio provinciale e che sta cercando per la seconda volta di prendere in giro i cittadini di Fossombrone e dell’intera Vallata del Metauro. Lui era uno di quelli che davanti allo stesso presidio ospedaliero nel 2020 insieme a Giorgia Meloni e Francesco Acquaroli prometteva l’impossibile. In questo mandato in cui ha governato cosa ha fatto invece per l’ospedale di Fossombrone e per chi ci lavora? Il suo governo ha fatto aumentare o diminuire i tempi di attesa per visite ed esami? L’emergenza-urgenza è migliorata o peggiorata?".

Per la Vitri la dicitura “laboratorio analisi“ nel totem davanti all’ospedale "è una nuova presa in giro degli elettori, perché non ha neppure corretto o modificato la determina n. 995 del primo agosto. Non esiste traccia finora nel sito dell’Ast e sappiamo bene invece che in queste settimane il servizio ha rischiato di essere compromesso e ridotto a punto analisi. Come se non bastasse, nella stessa determina non si parlava più di Mezzo di Soccorso Avanzato, ma di Punto Potes Emergenza Territoriale, evitando l’obbligo della presenza del medico nell’equipaggio del 118 negli Ospedali di Cagli, Fossombrone e Sassocorvaro. Improvvisamente l’assessore Baldelli vorrebbe far credere che si sia verificato solo un errore o un’incomprensione per il laboratorio analisi".

Infine: "La vera strumentalizzazione viene fatta dall’attuale Governo regionale e i lavori strutturali nei vari presidi vengono effettuati esclusivamente coi fondi del Pnrr per cui il partito di Fratelli d’Italia non aveva neppure votato favorevolmente, mentre ora vorrebbe prendersi i meriti. Venga a Fossombrone l’assessore Saltamartini, vero delegato alla sanità e ricandidato per la Lega a sostegno di Francesco Acquaroli. Siamo pronti per un confronto pubblico, perché i cittadini meritano delle risposte, visto che non ha mai risposto alle mie interrogazioni sulla disponibilità del comune di Fossombrone addirittura a donare un’automedica all’Ast di Pesaro e Urbino".

a. b.