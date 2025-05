Vitri: "Emergenza medici nel 118"

Nella nostra provincia è "emergenza medici" nel 118 da Vallefoglia e Fossombrone a Sassocorvaro e Urbania. Lo afferma in una nota l’esponente del Pd in Consiglio Regionale Micaela Vitri (foto): "In questo mese di maggio – afferma Vitri – risulta scoperto il 44% dei turni dei medici in 10 postazioni di soccorso della provincia di Pesaro-Urbino. Quasi la metà delle chiamate al 118 vengono quindi coperte senza medico a bordo. Una vera e propria emergenza che riguarda in maniera particolare le aree interne del nostro territorio: la postazione di soccorso di Sassocorvaro è sguarnita di medici per il 52% dei turni, a Urbino per il 57% e a Urbania per il 65%. Non solo, perché ad esempio a Vallefoglia proprio il mese scorso un uomo ha rischiato la vita, salvato da un arresto cardiaco grazie alla preparazione dell’infermiere. Il mezzo in soccorso però era arrivato senza medico. La situazione si complica ulteriormente a Fossombrone dove i turni scoperti raggiungono il 77% del totale e a Pergola l’85%, dove l’unico medico copre 9 turni nella prima metà del mese, nella seconda metà l’ambulanza ne sarà sempre priva. Oltre un anno fa – prosegue Vitri – depositai un’interrogazione, mai discussa in Consiglio regionale, che chiedeva di potenziare la presenza del medico nelle ambulanze del 118".