Vitri: "Il mio no alla discarica è chiaro da tempo"

"Siamo alla frutta: la destra che governa la Regione non si sta opponendo alla discarica di Riceci, che usa solo per inutili attacchi politici. Per questo considero fuori luogo, al limite del ridicolo, l’attacco che ho ricevuto dal collaboratore del consigliere regionale, nonché presidente della Commissione sanità, Nicola Baiocchi". Lo scrive Micaela Vitri, consigliera regionale del Pd, riferendosi all’intervento di Saniele Malandrino sul caso Riceci. Prosegue Vitri: "La mia colpa? Quella di essere una rappresentante del Pd, perfettamente in linea con la posizione che il partito provinciale ha già espresso contro il progetto. Personalmente non ho bisogno di giustificare la mia posizione anti-discarica di Riceci, perché parlano gli atti che ho presentato e votato in Regione, ancor più della presenza nei sit- in. Per questo a Daniele Malandrino vorrei ricordare cosa è davvero “vergognoso” e invitarlo ad aiutare il proprio consigliere a lavorare sul disastro che la Giunta Acquaroli sta facendo sulla sanità: liste d’attesa con prestazioni mediche inesistenti, fuga di medici verso la Romagna, blocco materno-infantile di Pesaro senza la neonatologia, mammografo atteso da anni in via Nanterre, medici a gettone pagati il triplo di quelli assunti…".

"Il collaboratore di Baiocchi e la collega – conclude – tengono davvero al futuro del proprio territorio? Direi di no, perché altrimenti chiederebbero subito ad Acquaroli e Aguzzi di ritirare quel documento del 3 gennaio, con cui il Genio Civile difende la richiesta di proroga di Aurora, mettendo in difficoltà la Provincia. E’ questo documento che ha riaperto i termini a pochi giorni dalla data di conclusione dell’iter con cui doveva essere archiviata la discarica di Riceci".