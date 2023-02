Vitri: "Incentivi al personale medico: escluso l’entroterra"

"La giunta Acquaroli esclude l’entroterra della provincia di Pesaro e Urbino dagli incentivi per il personale medico. Altre promesse non mantenute. Anzi il nostro entroterra è escluso dalle agevolazioni per il personale sanitario – dichiarano i Consiglieri regionali Pd Micaela Vitri e Andrea Biancani – perché la legge approvata in consiglio regionale prevede un incentivo di 12.000 euro solo per medici e infermieri che andranno a lavorare nelle aree interne del cratere sismico di Ascoli e parte di Fermo e Macerata. Visto però che la carenza del personale sanitario tocca da vicino anche le nostre aree interne abbiamo chiesto che l’incentivo fosse esteso a tutti i Comuni delle Unioni montane".

Il gruppo consigliare Pd ha presentato quattro emendamenti per estendere l’incentivo anche a medici e infermieri che andranno a lavorare nell’entroterra. "Sarebbe stato utile adottare questa misura per incentivare l’assunzione di medici e infermieri anche ad esempio a Cagli, Pergola, Fossombrone e Sassocorvaro. Difficile capire – continuano Vitri e Biancani – perché tutti i Consiglieri di destra abbiano votato contro gli emendamenti tagliando definitivamente fuori dagli incentivi i Comuni della nostra provincia".

"Abbiamo dato alla maggioranza l’opportunità di mantenere un minimo di promesse – concludono Biancani e Vitri – della campagna elettorale, ma non hanno voluto farlo. Ieri alcuni esponenti di maggioranza hanno persino esultato per questa legge che favorisce solo l’area del cratere sismico. E’ prevista l’erogazione di un contributo per la residenza fino a 12 mila euro all’anno per un periodo massimo di quattro anni, ma solo nel sud delle Marche. Gli assessori Baldelli, Aguzzi e i consiglieri Cancellieri, Serfilippi, Baiocchi e Rossi spieghino – concludono – perché hanno bocciato le nostre proposte di dare un minimo di sostegno al nostro entroterra".