Vitri: "L’ospedale “Belli“ perderà 40 posti letto di riabilitazione intensiva"

Macerata Feltria perde 40 posti letto di riabilitazione intensiva all’interno della struttura ospedaliera Camilla Belli. A dirlo è il consigliere regionale Micaela Vitri. "Per mesi la realtà è stata negata. Capisco la preoccupazione dei 45 dipendenti tra sanitari e amministrativi, così come dei residenti che rischiano di perdere un servizio indispensabile. Come si legge nella lettera inviata ai dipendenti la società Kos Care procederà a presentare domanda di trasferimento in altre sedi del gruppo dei 40 posti letto autorizzati. Indicativamente 10 a Cagli e 30 in altre sedi individuate d’intesa con la Regione Marche" .

Il personale sarà mantenuto in servizio da Kos Care o assorbito dal gruppo Atena. Una volta definito il numero di Oss e infermieri acquisito da Atena, Kos garantirà il reimpiego in sede del personale terapista della riabilitazione e nel territorio dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro-Urbino di tutto il restante personale.

"Nella seduta consiliare del 29 novembre, rispondendo ad una mia interrogazione sulle prospettive del Belli – dice Micaela Vitri –, l’assessore Saltamartini aveva annunciato che i 40 posti letto sarebbero rimasti a Macerata Feltria, a disposizione di tutto l’Alto Montefeltro".

fra. pier.