Vitri (Pd): "Mancano le risorse. Ora la Regione recuperi i ritardi"

"Ritardi dovuti a lentezze burocratiche, che pesano come macigni per le famiglie più fragili. E’ quanto avviene nelle Marche con gli assegni di cura per anziani e con i tirocini di inclusione sociale". Ad affermarlo è la consigliera regionale Micaela Vitri (Pd), che ha presentato un’interrogazione per recuperare i contributi non trasferiti ai Comuni per le famiglie con anziani non autosufficienti. In pratica "ai Comuni – spiega – non sono ancora arrivate risorse che di solito arrivano entro luglio per essere distribuite agli aventi diritto. Gli Ambiti ne hanno ricevuto una piccola parte, con il risultato che centinaia di famiglie in provincia si sono trovate senza il contributo mensile di 250 euro". "Quest’anno l’Ambito riesce a soddisfare solo 129 domande, a causa del limite Isee a 8mila euro, e solo per i primi cinque mesi dell’anno. Occorre che la Regione compensi urgentemente il ritardo. Per molte famiglie l’assegno di cura è indispensabile". "Non va meglio - aggiunge - sul fronte degli tirocini di inclusione sociale, destinati a persone gravemente fragili. La Regione non ha trasferito le risorse ai Comuni entro luglio, così i contratti in scadenza non sono stati rinnovati e 300 persone, solo nell’ambito di Pesaro, si sono ritrovate senza lavoro".