Vitri: "Per la frana di Ca’ Vagnino servono almeno 500mila euro"

Nuovo capitolo per la frana di Ca’ Vagnino a Pieve di Cagna di Urbino. L’intervento avrebbe bisogno di mezzo milione di risorse che la Regione Marche dovrebbe attivare per sanare una problematica trentennale e peggiorata con l’alluvione dello scorso maggio. A chiedere nuovamente interventi il consigliere regionale Micaela Vitri, area Pd, che dal 2020 porta interrogazioni in Consiglio.

"Ho sollevato il tema per la prima volta in Consiglio regionale tre anni fa. Il Comune di Urbino non se ne era mai interessato e la richiesta di risorse della Provincia era sparita da tutti i radar. Dopo le interrogazioni di dicembre 2020 e ottobre 2022, ora ne ho presentata un’altra. Un anno e mezzo fa l’assessore Aguzzi, rispondendo al mio atto, aveva infatti promesso che nel 2023 l’intervento nella Strada Provinciale 66 sarebbe stato finanziato inserendolo nella piattaforma Rendis dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La Provincia di Pesaro e Urbino ha già fatto quanto di sua competenza presentando il progetto esecutivo il 20 giugno 2022, ma la Regione a che punto è?", si chiede Vitri.

Anche a seguito dell’ultima interrogazione rimarca: "Non vorrei che fosse stato lasciato tutto in sospeso o abbandonato il progetto. Mi aspetto una soluzione definitiva perché l’intervento in quella strada è una priorità, seconda in termini di dissesto idrogeologico solo alla frana di Montirolo a Pergola, ma a Urbino nulla è stato ancora fatto".

Una storia non nuova. Infatti lo smottamento ha origine circa trenta anni fa, provocando nel tempo "un totale dissesto del manto stradale con un pericoloso restringimento della carreggiata. L’alluvione del 15 maggio 2023 ne ha ulteriormente peggiorato le condizioni. La Strada Provinciale 66 è attraversata quotidianamente da tanti cittadini che si recano nei vicini distretti industriali e da diversi mezzi agricoli, rappresenta un’arteria importante tra Urbino e la vallata del Foglia e, visto che non basta più intervenire sul manto stradale, è indispensabile l’investimento risolutivo nel sottosuolo, preventivato per 525mila euro, competenza della Regione Marche, che deve solo richiedere l’accesso ai contributi statali. Il dissesto idrogeologico è una competenza regionale e ora che il progetto serve solo la volontà politica della Giunta Acquaroli. Spero – conclude Micaela Vitri – che la promessa annunciata in aula lo scorso anno non sia stata dimenticata e finalmente si proceda con l’intervento risolutivo in tempi celeri".

fra. pier.