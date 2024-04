Vitri: "Serve l’ambulanza con il medico a bordo"

Il consigliere regionale Micaela Vitri, del Pd, ha rivolto una interrogazione al presidente del consiglio regionale sul tema dei recenti disservizi del 118 e in particolare sulla proposta del Comune di Fossombrone di comprare a sue spese (e di alcuni sponsor) un’ambulanza dotata di medico. Scrive Vitri: "Dai primi giorni di marzo si registrano numerose assenze del medico nelle ore notturne all’interno del mezzo di soccorso avanzato dell’ospedale di Fossombrone. Questa situazione potrebbe avere conseguenze devastanti soprattutto per i potenziali pazienti in codice rosso; le uniche ambulanze medicalizzate sono state di Pesaro, Fano e Urbino. Nei comuni di Cagli, Fossombrone, Pergola, Urbania, Cagli, Marotta e Sassocorvaro è stato previsto un solo autista e infermiere". In una nota "inviata il 15 marzo 2024 al direttore dell’AST di Pesaro-Urbino e al direttore della centrale operativa 118, il vice sindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli ha comunicato che spesso l’intera vallata del Metauro è coperta da una sola ambulanza con medico, che staziona all’ospedale di Fano. Questa soluzione è insufficiente per un’area con un bacino di oltre centomila abitanti. Con la nota sopracitata, l’amministrazione comunale di Fossombrone si è resa disponibile all’acquisto di un’auto medica in sosta nell’ospedale forsempronese e a disposizione di tutte le Potes dell’intera vallata del Metauro grazie ai contributi dell’ente e di sponsor privati". L’interrogazione prosegue puntualizzando che "nell’AST 1 per coprire tutti i turni necessari occorrerebbero 49 medici, mentre attualmente sono 31".