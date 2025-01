Vitri: "Si garantiscano gli organici dei commissariati"

"Bisogna garantire l’organico sufficiente ai commissariati della provincia, in particolare a Fano e Urbino". A punteggiarlo il consigliere regionale Pd Micaela Vitri durante l’ultima seduta consiliare. Richiesta che fa seguito ad una mozione presentata tempo fa e che andrà discussa martedì 4 febbraio. La situazione nel territorio ducale non è differente rispetto alla città della Fortuna "A farne le spese sono le piccole comunità delle aree interne che negli ultimi mesi sono state travolte da un’ondata di furti, truffe e raggiri che colpiscono soprattutto le persone più anziane. Nessun territorio è stato risparmiato dall’aumento delle attività criminali e non è certo un caso che la stessa Unione Montana dell’Alta Valle del Metauro abbia deciso mercoledì di inviare una richiesta ufficiale ai ministeri competenti per chiedere un potenziamento delle forze di polizia", conclude Vitri ribadendo: "Auspico che martedì il consiglio si ritrovi unito nel sostenere la mia mozione, la sicurezza non è una bandiera politica, ma un diritto di tutti i cittadini".