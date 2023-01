Vitri: "Sos medici di base, ne mancano 147"

"A fine 2022 mancavano nelle Marche 147 medici di medicina generale. Nel 2023 77 andranno in pensione e altrettanti nel 2024. Si stima che entro il 2026 i marchigiani senza medico saranno 250mila, un quinto dei cittadini della regione". Alla fotografia scattata dalla consigliera regionale del Pd Micaela Vitri si contrappone "l’assenza della Regione". "Dal governo delle Marche – chiosa – non c’è stato nessun intervento a supporto dei medici di base". Interventi richiesti in un’apposita interrogazione della stessa Vitri. La consigliera chiede di attivarsi nella Conferenza Stato-Regioni "per abbattere le incompatibilità che non consentono l’esercizio della professione ai medici disponibili, come i neo pensionati". Occorre poi "intervenire sui compensi, a cominciare da quelli delle specializzazioni".