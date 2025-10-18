Vitrifrigo, ottavo anno sulla maglia biancorossa

Vitrifrigo e Victoria Libertas Pesaro insieme per una nuova stagione intensa, in campo e fuori. Anche per il 2025/26 si rinnova il connubio tra il club e l’azienda leader a livello internazionale nel settore della refrigerazione, presente per l’ottava stagione consecutiva con il proprio brand sulle canotte dei biancorossi in qualità di co-sponsor. Una conferma che ha alla base la volontà di sostenere la realtà sportiva più importante del territorio da parte di una realtà imprenditoriale nota e apprezzata per la propria competenza e anche dalla forte passione per lo sport.

Fondata nel 1978 a Montecchio da Alceste Vitri – già fondatore di Rivacold, importante realtà nel mondo della refrigerazione industriale – l’azienda ha nella propria filosofia la continua ricerca e sviluppo per quanto riguarda il design, la funzionalità e le prestazioni dei propri prodotti: frigoriferi e congelatori a compressore, frigoriferi portatili, cassetti refrigerati, minibar e altri dispositivi di raffreddamento.

"Siamo molto soddisfatti di quest’importante rinnovo - dice l’ad della Vuelle Dalla Salda - che consente al nostro club di avere al fianco e sulla nostra divisa un importante brand come Vitrifrigo. Una partnership che prosegue nel segno del desiderio di una continua crescita, sia sul parquet che fuori dal campo. Ringrazio, a nome di tutta la Vuelle, Roberta, Alessandro e Alceste Vitri (nella foto) per la confermata fiducia e ci auspichiamo di poter condividere insieme tante emozioni nel segno della passione per i colori biancorossi".

"La Vuelle vanta una storia gloriosa ed è la squadra dei pesaresi e del territorio - sottolinea Roberta Vitri, ad Vitrifrigo -. Per noi lo sport è sinonimo di passione, dedizione ed emozioni. La pallacanestro attrae migliaia di tifosi; per Vitrifrigo questa partnership rappresenta un’occasione rilevante per continuare a sostenere il club insieme a tutti i nostri brand che da diversi decenni sono affermati a livello internazionale".

e.f.