Vitruvio da scoprire nel fumetto di Michele Petrucci

Si fa presto a dire fumetti, ma ci sono fumetti e fumetti. Anzi, ci sono graphic novel e graphic novel. Uno che vale la pena di leggere, per esempio, è quello che un paio di anni fa ha dato alle stampe il disegnatore e fumettista fanese Michele Petrucci. Si intitola Il sogno di Vitruvio, è edito da SaldaPress e se ne parla stasera alle 18 alla Casa Museo e Quadreria Cesarini assieme all’autore. L’incontro avviene nell’ambito della rassegna “Parole“, che dura fino a marzo prossimo.

Petrucci, quarantenne, non è nuovo a temi impegnativi. Basti ricordare che nel 2008 dedicò un altro albo disegnato alla battaglia del Metauro, il fatale scontro che più di 2200 anni fa decise le sorti del mondo mediterraneo conteso tra Roma e Cartagine.

Vitruvio, chi era costui? Della sua vita sappiamo il nome e poco altro, ma la cosa più importante è che si tratta dell’unico architetto dell’antichità di cui abbiamo una monografia completa sulla sua arte, opera che va sotto il titolo di “De architectura“ e che il suo autore dedicò a Ottaviano Augusto. Si tratta di un testo capitale per la cultura occidentale. Non a caso alla lezione di Vitruvio si sono ispirati Leonardo, Palladio, Le Corbusier.

Il sogno di Vitruvio racconta di Livio, che sta per l’appunto conducendo una serie di studi sulla figura di Vitruvio e sul suo trattato. Arrivato a Fano, la sua storia personale comincia a confondersi con quella della città e Livio fa degli strani sogni che paiono volergli comunicare una misteriosa verità. A Fano sono in corso ricerche per individuare il sito della basilica vitruviana.

a. bia.