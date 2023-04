Vitruvio e i mosaici, abbiamo sempre troppa fretta

Gentile signora. "intorno si sentiva soltanto un grande silenzio", potremmo iniziare così il racconto di questi giorni e le cronache attuali riguardanti la basilica vitruviana di Fano e i ricorrenti scoprimenti dei mosaici del duomo cittadino. Il fatto è che, come sempre e come saggiamente avvertivano la mia e la vostra nonna, "noi abbiamo gli occhi più grandi della bocca", che credo significhi, più o meno, che vorremmo cacciarci in gola tutto quanto vediamo. Cioè, noi siamo gente che se ci dicono che nei corsi di uno scavo a Fano hanno rinvenuto un edificio che potrebbe forse essere la basilica di Vitruvio, vorremmo che dopo qualche giorno già fosse tutto fatto, così come per i mosaici del duomo, dopo che due o tre "fissati" hanno rinverdito la possibilità teorica di farteli vedere se non altro almeno filmati, ci aspettiamo già di vederli belli e pronti in veste digitale. Faccende del genere hanno un solo lato positivo: ti insegnano per l’ennesima volta che nella vita le cose non funzionano così. Ma che sarà mai tutta questa fretta improvvisa? Pare che senza Vitruvio e i mosaici non possiamo campare. Bisogna far finta di niente, fra cent’anni, quando qualcosa verrà fuori, noi li guarderemo in faccia e fieramente diremo: ma a noi che ci frega di ‘sta roba?