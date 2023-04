Vitruvio, la Soprintendenza mette il turbo "Scavi da questa settimana fino a luglio"

Gli scavi di via Vitruvio dovrebbero ripartire in settimana anche se la data ufficiale sarà comunicata dalla Soprintendenza dopo la riunione di domani mattina. I 45mila euro messi a disposizione dal ministero della Cultura e comunicati l’altro ieri sera dal parlamentare di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli, permetteranno di proseguire l’indagine archeologica e di verificare i possibili collegamenti tra i resti dell’importante edificio romano, finora emersi, e la Basilica di Fano di cui parla Vitruvio nel De Architectura.

Certo è che gli scavi dovrebbero durare almeno fino a luglio, visto che al proprietario dell’area, l’imprenditore Paolo Antognoni, la Soprintendenza ha notificato lo stato di occupazione per tre mesi, a partire dalla serata di venerdì 14 aprile. "Siamo già operativi – assicura la Soprintendente Cecilia Carlorosi – procederemo in modo piuttosto celere visto che stiamo operando in un’area privata".

Secondo l’archeologa Ilaria Venanzoni, responsabile degli scavi, l’indagine proseguirà nella zona del cortile, mentre sarà valutato attentamente se avvicinarsi ulteriormente agli edifici esistenti. "Il nuovo progetto di scavo – aggiunge la soprintendente Carlorosi – servirà a capire la portata del ritrovamento: siamo particolarmente contenti che sia stato valutato positivamente e finanziato dal ministero. Decideremo il da farsi sulla base delle successive scoperte". Per quanto riguarda i 20mila euro messi a disposizione dal Comune, l’assessore alla Cultura Cora Fattori fa sapere che in accordo con la Soprintendenza "si è deciso di aspettare il risultato degli scavi che si eseguiranno con i 45mila euro del ministero". Solo successivamente "si stabilirà se investire i 20 mila euro in via Vitruvio".

Fattori esprime soddisfazione "per le tempistiche del finanziamento ministeriale, la collaborazione tra enti porta sempre ai migliori risultati. Adesso manca solo l’ultimo passo che è la firma della convenzione tra Soprintendenza, Centro studi Vitruviani, Università Politecnica delle Marche e Università di Urbino".

Rimane da decidere il futuro dell’area di via Vitruvio che, fino alla scoperta dei resti romani, era un cantiere edile dove avrebbero dovuto sorgere cinque appartamenti. Per il sindaco Massimo Seri: "I resti emersi sono già di un valore straordinario e non potranno certamente essere sotterrati. Aspettiamo i risultati dei nuovi scavi, ma già da ora confermiamo la nostra disponibilità come sempre abbiamo fatto in questi anni investendo nella valorizzazione del patrimonio cittadino".

Rinnovato da parte di Seri al ministro Sangiuliano l’invito a visitare la città, al quale ha anche richiesto un incontro per parlare dei progetti sulla valorizzazione del teatro di via De Amicis e del nuovo museo archeologico. "Il finanziamento concesso per via Vitruvio – conclude il primo cittadino – è il segnale di una particolare attenzione del ministero per la nostra città, che non si era mai registrata in precedenza e che spero sia confermata per il futuro".

Anna Marchetti