Vitruvio, scavi al palo. "Ancora a cielo aperto"

di Anna Marchetti

Che fine hanno fatto gli scavi di via Vitruvio? "La Soprintendenza – riferisce l’imprenditore Paolo Antognoni proprietario dell’area – sta aspettando i fondi del ministero della Cultura che dovrebbero arrivare a brevissimo".

Nell’attesa, però, gli scavi – ormai è passato un mese – sono a cielo aperto, protetti solo da un telone di plastica. "Certo i tempi del ministero – fa notare l’imprenditore che in tutta la vicenda si è sempre dimostrato estremamente disponibile – non sono quelli di un’impresa".

I fondi, si è parlato di 50 mila euro che si potrebbero aggiungere ai 20mila euro già messi a disposizione dall’Urbanistica, serviranno ad ampliare l’area di scavo. Si cercano conferme sul possibile collegamento tra i resti emersi di un importante edificio pubblico romano e la basilica di Fano, di cui Vitruvio parla nel De Architectura.

Preoccupa che, a distanza di un mese dalla notizia del prezioso ritrovamento (lastre di marmo di colore verde e rosato, frammento di una epigrafe con le lettere V ed I, muri spessi 1,50 metri) non si sia saputo più nulla, né dal Comune né dalla Soprintendenza.

"Non ci si può accontentare – commenta il presidente del Centro studi Vitruviani, Dino Zacchilli – solo della passerella mediatica. Credo serva un’azione molto, molto più determinata. Il Comune, d’intesa con la Soprintendenza, deve agire direttamente verso il Ministero, anche di persona, e con risorse proprie. Adesso. Non tra dieci anni, perché la vicenda del teatro romano insegna. E’ indispensabile capire subito che cosa abbiamo davanti.

Lo chiede la città, lo chiede la cultura e, giustamente, lo chiede la proprietà.

Bisogna procedere velocemente con gli ulteriori scavi programmati e le relative indagini. Noi abbiamo dato disponibilità a coinvolgere gli esperti del nostro comitato scientifico. Ai primi di luglio alcuni di loro saranno a Fano per la Summer School.

Se gli scavi fossero ultimati potrebbero direttamente contribuire a dare una lettura scientifica forse definitiva della natura dell’importante ritrovamento. Muoviamoci".

Il sindaco Massimo Seri dopo aver scritto, a metà del mese scorso, una lettera al ministro della Cultura (sembra che la missiva non sia arrivata subito a destinazione), ha contattato personalmente la segreteria di Gennaro Sangiuliano per rinnovare al ministro l’invito a visitare l’area archeologica.

Per il professor Paolo Clini, studioso di Vitruvio, che fin dall’inizio ha avuto un atteggiamento di grande prudenza sul legame tra i recenti scavi e la basilica di Fano, il Comune potrebbe sfruttare il clamore che si è creato per porre l’attenzione sull’architetto romano.

"Non dimentichiamoci – afferma Clini – che il teatro romano di via De Amicis corrisponde perfettamente alla descrizione che ne fa Vitruvio nel libro IV del De Architectura. Si utilizzi tutta l’attenzione rivolta alla nostra città per valorizzare la Fano romana che già conosciamo: l’Arco d’Augusto, le mura e il teatro".

Intanto l’assessorato alla Cultura e la Soprintendenza stanno lavorando per far conoscere, attraverso laboratori, l’archeologia agli studenti delle scuole elementari e medie: l’iniziativa potrebbe partire prima della fine dell’anno scolastico.