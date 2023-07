Vitruvius Summer School, dall'antichità al mondo contemporaneo

Da oggi a sabato 8 luglio, grazie al Centro studi Vitruviani, torna a Palazzo San Michele la seconda edizione della Vitruvius Summer School che quest’anno ha come tema "L’arco. Dall’antichità al mondo contemporaneo". "Anche se Vitruvio non ne parla in modo dettagliato – ha spiegato Oscar Mei dell’Università di Urbino – l’arco è un monumento iconico della romanità: una struttura monumentale che ha attraversato i secoli grazie alla sua semplicità architettonica e alla sua simbologia". "L’arco è stata la grande invenzione dei romani – ha aggiunto Antonello Alici della Politecnica delle Marche – un elemento ricco di simboli, anche politici". Novità importante di quest’anno è che la Summer School si aprirà alla città con due lezioni alla MeMo, a libero accesso: la lectio magistralis di oggi, alle 18, di Eugenio La Rocca (Accademia dei Lincei) su "La processione trionfale, tra religione e autorappresentazione". Domani, alle 17.15, tocca a Karlfriedrich Ohr, (Universität Karlsruhe) su "La basilica di Vitruvio", cui seguirà una tavola rotonda.