Vittima di stalking, ritira la querela al marito: "Lo faccio per il bene di mia figlia"

Ha fatto qualche domanda al giudice, ci ha pensato su una decina di minuti, alla fine ha deciso: "Va bene, lo faccio per mia figlia, ritiro la querela".

Ed è finito così ieri mattina davanti al giudice monocratico Franco Tetto il processo per stalking a carico di un 60enne, residente nell’entroterra, che era accusato di atti persecutori nei confronti della moglie, con l’aggravante di averlo fatto anche ai danni di un minore, la figlia che ha avuto con la moglie.

Perchè i fatti di cui era accusato l’uomo, che ieri mattina in aula era difeso dall’avvocato Marco Defendini, erano pesanti. Lui è già stato condannato per maltrattamenti in famiglia: 3 anni e due mesi, confermati in Cassazione, pena che sta scontando. In quel processo il legale della donna era stata l’avvocatessa Paola Righetti Saragoni Lunghi.

Poi però era arrivata la nuova denuncia. Perché, come emerge dal capo di imputazione, anziché trarre da quella condanna un motivo di cambiamento e cessazione delle condotte vessatorie, il 60enne diventa ancora più aggressivo nei confronti della moglie. Tanto che nel settembre del 2022, secondo l’accusa, l’uomo si scaglia contro la donna apostrofandola, ("vai con tutti, sei una puttana") e minaccia anche la figlia, che in quel momento è con la madre perchè deve sottoporsi a una visita medica nell’ ambulatorio in un ospedale: "Voi passate i guai, tutte e due", dice a mamma e figlia".

Solo che ieri, davanti al giudice, questa aggravante dello stalking ai danni della figlia minorenne, in quella stanza di ospedale, non è stato confermata. Anzi, la dottoressa dell’ospedale di Ancona, sentita dal giudice, ha detto che quel giorno non aveva sentito provenire nessuna minaccia dalla stanza a fianco, e che la minore non c’era. Venuta meno questa aggravante, il reato di cui l’uomo era accusato diventava procedibile solo a querela. La stessa che la donna ha deciso di ritirare, dopo quella riflessione di pochi minuti, in aula, e dopo una domanda fatta da lei stessa al giudice: "E se poi mio marito ricomincia a minacciarmi?". Risposta del giudice: "Lei può sempre denunciarlo".

Alla fine la donna si è convinta, e "per il bene di mia figlia", come ha detto lei, visto che curarne la malattia le comporta un alto livello di impegno, ha deciso di rimettere la querela.

