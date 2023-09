Vittime di violenza a Fano: Nuova associazione. La presiede Barrasso

Un’associazione di volontari qualificati per accogliere e sostenere le vittime di violenza. Perché "Non basta dire basta". Si chiama "Alba Rossa" e verrà presentata alla città oggi alle 17 alla Confraternita del Suffragio (in via Martino da Fano) dal presidente, il luogotenente dei Carabinieri Antonino Barrasso (foto), volto noto e rassicurante della città, già comandante della stazione di Marotta e di Fano ora in pensione. "Viviamo in un momento in cui la cronaca riporta con crescita allarmante i nomi di vittime di soprusi, femminicidi, atti violenti sui soggetti più fragili – osserva –. Tante persone potevano essere salvate. Se Anastasiia non fosse stata sola, oggi sarebbe ancora viva col suo bambino. Alba Rosa nasce dalla consapevolezza che c’è tanto da fare".