Vittoria Casciaro convocata al collegiale a Roma: "Un importante riconoscimento del suo talento"

Vittoria Casciaro (foto), giovane atleta tesserata per la Asd Futura, ha raggiunto un importante traguardo con la sua convocazione al collegiale nazionale di Pentathlon Moderno a Roma. L’evento si svolgerà presso il centro di preparazione olimpica di Montelibretti, sotto la guida dei tecnici nazionali e del suo coordinatore tecnico della società, Joy Bugatelli a cui vanno i complimenti di tutta la società. La presidentessa della Asd Futura, Adriana Fabbri, ha espresso grande orgoglio per i risultati eccellenti ottenuti dallo staff tecnico e dall’atleta Vittoria Casciaro. "Un ringraziamento speciale è stato rivolto al tecnico di specialità Raffaele Secchi, che segue Vittoria nella disciplina dell’atletica/laser run con grande impegno e professionalità. La convocazione di Vittoria Casciaro al collegiale nazionale rappresenta un importante riconoscimento del suo talento e impegno nel Pentathlon Moderno. La Asd Futura continua a dimostrare la sua eccellenza nello sviluppo di giovani talenti sportivi, e siamo certi che Vittoria rappresenterà al meglio la società e la nostra città in questa prestigiosa competizione. Continueremo a sostenere il percorso sportivo di Vittoria Casciaro e auguriamo a lei e a tutto lo staff tecnico della Asd Futura un futuro ricco di successi e soddisfazioni". l. d.