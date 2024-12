Vittoria Colonna, la cittadella della sanità

Subito un parcheggio da 51 posti a ridosso del centro storico. E poi, nell’arco di tre anni, una vera e propria cittadella della Sanità: 5mila metri quadrati di immobile pubblico, ristrutturati e messi a disposizione dell’Ast 1 per trasferirci tutti i suoi uffici e ambulatori sparsi in territorio fanese. Per i restanti 7mila metri quadri dell’ex convitto Vittoria Colonna, non ci sono ancora progetti, ma è viva l’intenzione della proprietà di restituirli alla fruibilità della città e al territorio. "Invimit e Inps decideranno cosa farci, ma insieme a noi costruiranno un’idea di città che parte anche da questo immobile".

Così ha spiegato l’onorevole Mirco Carloni, che ha invitato e accolto ieri in città Mario Valducci e Stefano Scalera, rispettivamente presidente ed amministratore delegato di Invimit (la società di investimenti immobiliari partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che insieme ad Inps ha rilevato la proprietà da Enam) per visitare la struttura.

"Solo vedendolo di persona - spiega Carloni - si può capire quale può essere il destino del Vittoria Colonna e quanto è importante questo impatto immobiliare nella città. La proprietà rimane pubblica, l’investimento lo farà Invimit. Ma prima la città di Fano deve saper leggere il suo bisogno". Intanto una prima candidatura, già accettata, è quella fatta pervenire dal dottor Alberto Carelli, direttore generale Ast Pu, che dice: "Noi abbiamo una serie di locali in affitto che vorremmo concentrare in un unico plesso. Vediamo la fattibilità, poi dovrò parlare con la Regione perché è lei che dovrà darci il via libera. Attualmente occupiamo 6mila e 500 metri quadri e con una razionalizzazione riusciremo a stare in 5mila. Consentirebbe di avere una migliore organizzazione e razionalizzazione dei costi".

Non tramonta però l’idea originaria di Invimit per cui è nato il fondo "I-3 Silver" per la trasformazione degli immobili in portafoglio in senior housing, residenze per il mercato della "terza età", con la possibilità di condurre una vita indipendente usufruendo di una serie di servizi collettivi studiati appositamente per gli anziani. Al termine della visita turistica all’interno dell’edificio finalmente liberato dall’occupazione abusiva di personaggi dediti alla criminalità, era soddisfatto il sindaco Luca Serfilippi. "Grazie all’interessamento dell’onorevole Carloni - conclude - di Invimit, di Inps e alla sinergia con la Prefettura, questa struttura ritrova una nuova funzione al servizio della collettività. Grazie anche alla Soprintendenza e al prezioso lavoro di Aset l’ex Vittoria Colonna, un tempo simbolo di degrado, diventa oggi una risorsa strategica per la città".

Tiziana Petrelli