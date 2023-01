Vittoria Colonna, l’incubo è finito Via alla bonifica

di Tiziana Petrelli Lavori in corso all’ex Convitto Vittoria Colonna, per la messa in sicurezza dell’immobile. In quel grande complesso chiuso e abbandonato da una dozzina d’anni, che si estende su una superficie di oltre 13.000 metri quadri nell’isolato a due passi dal centro storico compreso tra via Montegrappa e via Gabrielli, ieri mattina alle 8 sono arrivati gli operai romani della ditta Italia Solutions, specializzata nella bonifica di siti inquinati e sanificazione ambienti. A richiedere l’intervento, svolto durante tutta la giornata con l’ausilio degli agenti della Polizia Locale di Fano, è stata la proprietà del complesso che non solo appare da anni in situazioni disastrose, ma mostra inequivocabilmente i segni di una continua occupazione abusiva. Tutti i mobili che erano stati lasciati nelle stanze di quello che altro non era che un "villaggio turistico" per le vacanze dei maestri, sono stati fatti a pezzi. I vetri alle finestre rotti, distrutti gli impianti elettrici ed idraulici e sul pavimento una stratificazione di rifiuti e lordure. La recinzione che avrebbe dovuto tenere lontani gli estranei, infatti, è stata più volte divelta e la grossa catena con cui era legato il cancello non è mai bastata a scoraggiare i malintenzionati. Più volte gente clandestina, in...