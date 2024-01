Vittoria è la prima nata. Melissa invece è l’ultima

Si chiama Vittoria Giommi ed è la prima nata del 2024 in provincia di Pesaro e Urbino. E’ venuta alla luce ieri mattina alle 11 e 12 minuti nel reparto di Ostetricia dell’ospedale di Pesaro. Pesava 3,590 kg. La mamma Pamela Carigi e il papà Marco Giommi sono alla seconda esperienza e sono strafelici. Ma è stata una corsa al fotofinish per essere il primo nato a Pesaro. Appena dieci minuti più tardi, alle 11.22, è venuto alla luce Fernando Dario Warnakulasuriva, di origine cingalese, del peso di 2,980 kg. E’ il figlio di mamma Samadora e di papà Ravidu, arrivati a Pesaro da anni.

Guardiamo ora l’ultimo nato. E’ una femminuccia. Si chiama Melissa Grigoras. Ha lanciato i primi strilli alle 11.54 dell’altra mattina. Pesava 3,400 kg. La mamma si chiama Sabina e il papà Gheorghe, di origine albanese. A Fano invece, non ci sono stati primi nati ma solo un ultimo del 2023. E’ Yoshua Puglisi, del peso di 2,790 kg, venuto alla luce da mamma Jessica e papà Marco, residenti a Senigallia. Guardando i dati, si vede che nel reparto di Ostetricia del San Salvatore di Pesaro sono nati 466 bambini mentre al Santa Croce di Fano ne sono nati 703 per un totale di 1.169 bambini. Nel 2022, il dato complessivo si era fermato a 1070, essendoci stato un unico punto nascita a Fano. La riapertura della Ginecologia di Pesaro ha portato ad un incremento di nascite di 100 bambini in più. Non si tratta di un "baby boom" ma della scelta di tantissimi genitori pesaresi di non andare a partorire il proprio figlio a Rimini per evitare di farlo nascere a Fano. "Sì, è un incremento dovuto ad una incredibile questione di campanile – dice il primario unico di Ostetricia di Marche Nord Claudio Cicoli – ora ne abbiamo le prove. Dopo tre anni di concentrazione delle nascite su Fano, i parti diminuivano preferendo Rimini. Ora i pesaresi sono tornati. Ma il problema è che nascono pochi bambini e questo governo non ha stanziato nulla per le giovani coppie affinché facciano figli". A proposito di Rimini, il primo nato dell’anno, alle 00.01, in quell’ospedale è Edoardo Cecchini, peso di 3,930 kg di Pesaro. La mamma è Manuela Manfrini e il papà Tommaso.