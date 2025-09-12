"Vittoria morale alle tre caravelle"

"È Hong Kong la vincitrice morale dell’aquilone di bellezza tridimensionale". A rinfocolare le dispute che parevano finite sui verdetti della settantesima edizione della Festa dell’Aquilone è Gabriele Iacomucci, capocontrada dei gialli di Hong Kong, che interviene quando tutto sembrava finito "perché ogni giorno che passa incontriamo, sia io sia altri contradaioli, gente che ci fa i complimenti per le nostre tre caravelle e si chiede perché non abbiamo vinto. Ci tengo a precisare che la mia polemica non è contro nessuno, è semplicemente per ribadire che quel premio andava a noi per manifesta superiorità".

Vari i punti di forza delle caravelle, per Iacomucci: "Hanno volato bene, stabili e non a traino, innanzitutto. Solo il drago chiaro di Valbona ha volato stabilmente come noi. Ma in più, e questo era uno dei criteri da votare, avevano una bellezza in volo notevole. Sia da sotto che dai lati erano davvero uno spettacolo. Poi tecnicamente erano ben costruite, ben decorate, e oltre a tutto ciò, erano tre. Abbiamo ricevuto i complimenti anche di Maurizio Cenci, uno dei maggiori aquilonisti italiani, ma anche un grandissimo riscontro da parte della gente sia sul momento, sia in questi ultimi giorni. Se avessimo fatto un referendum sul posto, sicuramente avremmo vinto noi".

Hong Kong però non rivendica il trofeo: "Il trofeo lo lasciamo agli altri, tanto noi lo conosciamo bene, anche perché l’ho fatto io e l’abbiamo vinto varie volte, ma ci consideriamo i vincitori morali. Le tre caravelle erano uno spettacolo unico, non c’è storia".

Giovanni Volponi