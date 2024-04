Vittoria Paradisi, un’insegnante al passo coi tempi

"Il mestiere dell’insegnante, insieme a quello dei politici e dei medici, oggi sembra diventato uno dei più soggetti a giudizi e critiche. A queste si può reagire chiudendosi o rilanciando la propria professionalità, innovando, mettendosi in gioco ed essendo disposti a cambiare in un mondo, quello dei nostri ragazzi, proiettato verso un vorticoso mutamento". Queste sono le parole che Vittoria Paradisi (foto), docente di lettere di Cagli, ha recentemente utilizzato nella prima presentazione di" Sfidante", il suo libro edito da Sanoma. Esperta di didattica digitale e nuove metodologie, la professoressa Paradisi spiega che il libro è frutto di anni di studio e applicazione in classe: si tratta di un manuale contenente esempi e indicazioni pratiche per rendere le lezioni più attive e coinvolgenti".

Il testo, acquistabile online e in libreria, comprende diciotto giochi didattici di diversa tipologia e quindici compiti autentici di italiano, storia, geografia ed educazione civica in cui l’uso delle tecnologie si affianca a quello degli strumenti più tradizionali in modo mirato. "La vera novità di questo libro – continua la Paradisi - è la presenza, per tutte le attività proposte, di un qrcode che rimanda al link per accedere sia al prodotto già pronto sia alla sua versione modificabile". L’autrice, attualmente in ruolo presso la scuola secondaria di primo grado di Urbania, da dieci anni tiene corsi di formazione per docenti per numerose scuole in tutta Italia e collabora con realtà importanti nel campo dell’educazione come Mondadori Education, Focus Junior, Flipnet e Insegnanti 2.0. Le sue esperienze sono visionabili nel sito www.vittoriaparadisi.it.

Mario Carnali