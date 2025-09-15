"Vittoria per il morale". Stellone è soddisfatto

"È stata una vittoria fondamentale dal punto di vista del morale, in questa stagione non avevamo mai vinto e finalmente c’è l’abbiamo fatta. Siamo stati bravi grazie al gol e all’espulsione iniziale ad incanalare subito la gara nel verso giusto. Siamo poi stati bravi a raddoppiare prima e chiuderla sul finale poi".

Nonostante le assenze la Vis c’è l’ha fatta. Agevolata da un grande approccio è riuscita a togliere, sotto gli occhi di un chiassoso Benelli, quel fastidioso zero al numero di vittorie stagionali. Una vittoria che ha aiutato Stellone a riprendersi dai malanni influenzali della vigilia ma che non lo ha soddisfatto a pieno: "Pur facendo delle buone cose abbiamo però sbagliato in tante altre situazioni dove il Livorno ci poteva far male. Nel primo tempo siamo stati infatti colti mal posizionati in contropiede, salvati soltanto da un’intervento prodigioso di Pozzi. In superiorità numerica dobbiamo essere più attenti e gestire meglio il possesso di palla. Abbiamo infatti concesso troppe conclusioni agli avversari. Il Livorno resta comunque un’ottima squadra con tante buone individualità e ben allenata. In futuro sono sicuro che potrà crescere". Ciò che più lo soddisfa resta ovviamente la partenza: "Nei primi minuti di gara ho visto tante buone giocate che ci hanno permesso di verticalizzare sulle punte. Grazie alla vittoria in settimana lavoreremo con più serenità sui tanti aspetti su cui dobbiamo ancora migliorare. Per esempio nella ripresa dovevamo osare un po’ di più ma sbagliando alcune scelte negli ultimi metri siamo stati costretti troppo spesso a tornare in difesa per non subire gol".

Appare invece in difficoltà nel commentare una gara condizionata da episodi sfortunati il mister amaranto Alessandro Formisano: "Il risultato è bugiardo. Commentare questa sconfitta è difficilissimo perché è stata condizionata fin dopo due minuti da un problema con la maschera di Noce. Noi senza farci prendere dall’ ansia, in settimana, dovremo ritrovare quell’atteggiamento che eravamo riusciti ad assumere in ritiro e nelle prime due apparizioni stagionali. Abbiamo cambiato tanto e ci servirà del tempo". Un Formisano sincero anche nel confrontare questa Vis rispetto a quella della scorsa stagione: "Nello scorso anno i biancorossi avevano mostrato sul campo dei valori che in questa gara non ho ritrovato. Possono usufruire di ottime individualità e di un allenatore che personalmente stimo tantissimo. Con il tempo hanno le potenzialità per tornare ad essere ciò che erano nella scorsa stagione".

Lorenzo Mazzanti