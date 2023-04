Vittoria postuma per Cornettone Arrivano i soldi per la scuola

Con una nota di omaggio alla memoria di Rolando Cornettone, scomparso per una brutta malattia a ottobre 2022, il gruppo di minoranza Progetto Comune dà notizia dello sblocco di un finanziamento da tre milioni per la sistemazione antisismica della scuola elementare del capoluogo. Si tratta di soldi del Miur (Ministero dell’Università e della Ricerca) appartenenti al fondo Sisma 120, che consisteva per l’appunto in 120 milioni totali destinati alla "messa in sicurezza, all’adeguamento antisismico eo alla nuova costruzione di edifici pubblici".

Scrive Progetto Comune: "Sbloccati finalmente i tre milioni del MIUR sul fondo Sisma 120 per la scuola di viale Cairoli a Fossombrone. Nel dare questa bella notizia, vogliamo soprattutto riconoscere il merito allo scomparso Rolando Cornettone, assessore ai lavori pubblici della precedente giunta (5 Stelle, ndr), che riuscì a ottenere questo finanziamento. Ma non solo questo. Infatti, nella stessa misura erano comprese anche altre scuole e Fossombrone è risultata l’unica città con quattro progetti promossi su 58 finanziati, ottenendo ben 4 milioni e centomila euro".

Prosegue la nota: "Rolando Cornettone si è sempre distinto per essere un amministratore onesto, appassionato e discreto. Questo suo grande successo, realizzato in collaborazione con gli uffici comunali, ci rende orgogliosi di averlo conosciuto e apprezzato. Purtroppo una serie di lungaggini burocratiche ha comportato che l’iter di liquidazione arrivasse fino a questi giorni, anche se una nota del Ministero aveva già comunicato l’ammissione al finanziamento a marzo del 2021".

a. bia.