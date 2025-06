Vittorio, da Acqualagna all’orchestra della Scala

Vittorio Grassi, giovane acqualagnese di ventitré anni, è stato chiamato in questi giorni a far parte, in qualità di trombonista, dell’orchestra della Scala di Milano per una serie di eventi musicali tra cui l’opera Siegfried di Richard Wagner, in scena dal 6 al 21 giugno 2025 con la direzione affidata a due maestri di fama internazionale: Simone Young e Alexander Soddy. Poi l’opera "Norma" di Vincenzo Bellini, in scena sempre alla Scala dal 27 giugno al 17 luglio sotto la direzione del M° Fabio Luisi. "Un giovane del nostro paese – sottolinea il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi - è quindi parte di una delle più prestigiose e famose orchestre in campo mondiale particolarmente per l’attività operistica. Noi tutti ne siamo fieri ed orgogliosi per un traguardo che è frutto di sacrificio e passione smisurata per la musica". Vittorio Grassi ha iniziato la sua carriera di musicista come suonatore di Eufonio per poi passare al trombone tenore, per poi specializzarsi con il trombone basso e trombone contrabbasso. Si è avvicinato alla musica da giovanissimo compiendo i primi passi con i Maestri Alessandro Conti di Apecchio, Francesco Picchi di Acqualagna e partecipando a diversi concerti quale componente dell’orchestra Settesuoni di Urbino diretta dal M° Michele Mangani. A questi maestri il merito di avergli trasmesso la prima grande passione per la musica. In seguito, proseguendo nel percorso formativo, ha studiato e studia con i maestri Andrea Conti (primo trombone dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia) ed Enzo Turriziani (Primo Trombone dell’orchestra Wiener Philarmoniker di Vienna). Nel 2020 vince l’audizione come primo trombone nell’Orchestra Giovanile Italiana dove rimane fino al 2022. Finalista due volte di fila presso l’orchestra Euyo (Orchestra Europea). Partecipa ad importanti concorsi esteri (Israele, Bruxelles, Stoccolma). Finalista alla Karajan Academy.

"Vittorio – aggiunge il primo cittadino di Acqualagna – è rimasto sempre legato agli affetti familiari e al suo paese. Quando torna saltuariamente in Acqualagna lo vediamo impegnato nella banda dell’Accademia Musicale, e come nella passata edizione della nostra Festa del Tartufo esibirsi in teatro in un concerto di beneficenza in favore del nostro concittadino Giovanni Marchetti assieme a diversi colleghi oltre che amici carissimi. Questa bella storia vuol rappresentare che nulla è impossibile nella vita se animati da serietà, impegno, rispetto ed applicazione nello studio. La sua è comunque stata un’esperienza faticosa ma nello stesso tempo piena di riconoscimenti e soddisfazioni".

Amedeo Pisciolini