Viva il dialetto: pronta la gara delle compagnie

Dialetti marchigiani, una risorsa da difendere. Il Comune di Vallefoglia ha aderito al progetto teatrale "Dialetti Marchigiani a Confronto". Lo annunciano il sindaco. Palmiro Ucchielli e l’assessore alla Cultura Mirco Calzolari che assieme alla Giunta hanno accolto la richiesta di adesione al progetto proposta dalla Federazione Italiana Teatro Amatori Marche. Sant’Angelo in Lizzola, con il cinema teatro "Giovanni Branca", è stata individuata come tappa provinciale di uno spettacolo a tema, nell’ambito del festival del teatro amatoriale curato dal Comitato Regionale di Associazione Promozione Sociale Fita Marche in tutte le Marche. "Il progetto – precisa il sindaco – consiste in una rassegna dialettale tra le compagnie presenti nella nostra provincia per individuare quella che rappresenterà la Provincia di Pesaro e Urbino al Festival Regionale che si terrà a Monte San Vito (Macerata) per stabilire la compagnia vincitrice regionale".

L’iniziativa in programma nel nuovo Teatro di Sant’Angelo in Lizzola "recentemente restaurato e ristrutturato – fa rilevare il sindaco – prevede lo svolgimento di 5 o 6 esibizioni da tenersi nel periodo da ottobre a dicembre 2023, e una serata conclusiva con uno spettacolo fuori concorso e la premiazione finale".

Dopo il successo riscosso dal 1° Festival della Commedia Dialettale di Vallefoglia che si è svolto in Piazza del Municipio lo scorso mese di agosto e che ha richiamato migliaia di spettatori, conclude il Sindaco, "questa nuova rassegna teatrale rappresenterà certamente un’altra grande opportunità per tutte le Compagnie dialettali amatoriali per esibirsi nuovamente e far conoscere il dialetto diffuso nel nostro territorio, nonché di offrire

al pubblico la possibilità di vivere il teatro, di divertirsi e stare in compagnia ascoltando la nostra lingua di origine".

d.e.