Viva le radio libere: un convegno le celebra

Un convegno per parlare delle comunicazioni radio, della radio che unisce e avvicina. L’ha organizzato il dj Luca Valentini per sabato alle 17 nella sala riunioni della New Copromo (zona portuale) e lo ha intitolato "Amo la Radio… perché arriva dalla gente" citando il testo della canzone di Eugenio Finardi del 1976, l’anno in cui nacquero le prime radio libere, come Radio Fano, Radio Esmeralda e Radio Venere. "Il 13 febbraio è la data proclamata dall’Unesco per celebrare la Giornata Mondiale della Radio - spiega Valentini - con l’obiettivo di migliorare la cooperazione internazionale tra le emittenti radiofoniche e incoraggiare l’accesso all’informazione attraverso la radio. La 12ª edizione in programma quest’anno è sul tema ’Radio e Pace’. Nel contesto delle guerre in corso in diverse parti del mondo, questa edizione mira a mostrare il lavoro della radio per continuare a portare notizie e intrattenimento alla popolazione anche in situazioni difficili".

E così con la collaborazione dell’Associazione Radioamatori Italiani sezione Fano e la collaborazione di Alberghi Consorziati, si è pensato a un incontro condotto da Enrica Papetti – Direttore Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali - con molti ospiti e interventi sulle radio "libere" a Fano con i protagonisti della radiofonia locale, la presentazione di Antonio Fucci, radioamatore e collezionista di radio militari e con la trasmissione di un messaggio radio di pace in codice Morse verso l’Europa dell’Est effettuato dai radioamatori di Fano. Al termine ci sarà la premiazione dei pionieri della radiofonia locale e radioamatori.

Tiziana Petrelli