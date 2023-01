Viva Urbino e Pd su Canavaccio: "L’obiettivo è realizzare il Lotto 10"

"Per la viabilità complessiva e per il benessere di Canavaccio, l’obiettivo è realizzare il Lotto 10 della Fano - Grosseto".

Lo sostengono i gruppi consiliari di Viva Urbino e Pd, che affermano: "In questo inizio anno si susseguono gli annunci e i proclami della maggioranza e di chi la sostiene, ma a nostro parere i problemi principali, che abbiamo sempre segnalato e per cui abbiamo sempre sollecitato una soluzione, continuano a persistere se non a peggiorare. Tutto ciò, in considerazione del fatto che quest’amministrazione affronta ogni situazione in maniera casuale e occasionale, senza strutturare un pensiero lungo che dia senso alle cose e guardi al futuro, ma sempre volgendosi al passato. Partendo da alcune delle situazioni che abbiamo affrontato anche sui social network, cominciamo da Canavaccio, porta principale del territorio. Più volte abbiamo illustrato e sollecitato risposte per l’ex Osca, per il marciapiede, per la casa del popolo, etc., ma questi elementi, che sembrano scollegati e di per sé minori, ricadono sotto a delle uniche questioni strategiche che riguardano il futuro e la capacità di visione, perciò la possibilità di un maggior benessere per i cittadini: Canavaccio, per rafforzarsi e non spegnersi, ha bisogno – come ogni altro borgo – di elementi che ne rigenerino le capacità di fare ed essere comunità, luoghi in cui si vive e si rafforzano legami. Accanto a ciò, è da considerare centrale e imprescindibile ciò che comprende un assetto di vivibilità e sviluppo generale: sono stati e sono ancora tanti i politici che si sono riempiti la bocca con la Fano - Grosseto, gallerie, ferrovie o altro.

È ora di capire che coesistono due necessità impellenti: liberare i residenti dal traffico pesante - e dai pericoli che ne derivano – realizzando il prima possibile il Lotto 10, verso Fermignano, e attivare la viabilità di vallata verso Urbania, Sant’Angelo e Lamoli, per rendere vivibile e scorrevole la mobilità interna e sostenere lo sviluppo locale facilitando il trasporto e le comunicazioni. Poi, certo, andranno fatte gallerie e quant’altro.

Il Lotto 10 è fattibile e strategico.

Prima di agitare false illusioni, va individuato ciò che permetta un cambiamento efficace, una trasformazione effettiva che comporti impatti positivi per offrire le risposte migliori: sul fronte della viabilità il Lotto 10 rappresenta per noi questa soluzione e, perciò,la priorità da perseguire, come ripetiamo dall’inizio della nostra campagna del 2019".

n. p.