Vivere e riscoprire Pietrarubbia con un mini-festival

Far vivere per un’intera giornata il borgo di Pietrarubbia, solitamente disabitato, tramite sport e natura, musica, talk, arte e spettacoli per valorizzare il territorio del Montefeltro e dell’Appennino profondo e nascosto. È questa l’idea che regge “Ultima Città“, un nuovo festival che si terrà sabato a Pietrarubbia. A portarlo avanti cinque giovani di Carpegna che hanno lasciato il loro paese per motivi di studio e lavoro e ora lanciano un evento per far vivere il borgo disabitato almeno per un giorno: "Ci siamo re-innamorati del luogo che già conoscevamo -raccontano- ma che avevamo sempre dato per scontato. E’ lì che abbiamo capito che volevamo fare qualcosa per la nostra terra: qualcosa di nuovo, di diverso da ciò che già abbiamo, ma senza dover reinventare nulla: Pietrarubbia e l’Appennino offrono già una scenografia unica".

Il festival ha inizio la mattina di sabato, con una sessione di yoga ed un percorso trekking ad anello adatti a tutti. Alle 12,30, in corrispondenza con il rientro dalla camminata, apriranno stand e cucine, che rimarranno aperte fino a tarda sera. Alle 15 GOG Edizioni presenterà il libro “Instadrama“ e la rivista “Il Bestiario“. A seguire nel pomeriggio passeggiata intorno al borgo a ritmo di musica con Bioritmo, e concerto live de “Il Cairo“. Alle 19.30 spettacolo all’aperto, con la compagnia teatrale Asilo Republic che mette in scena lo spettacolo “Shame Culture“. Conclusione alle 22 con la performance live di Daniela Pes, vincitrice del premio Tenco 2023 come miglior opera prima, e musica e balli con Bioritmo.

Andrea Angelini