‘Voce e Talento’ in scena alla Palla di Pomodoro

E’ ripartita a Pesaro la terza edizione del concorso nazionale ‘Voce e Talento’, organizzato da Susanna e Federica Forlani in arte ‘Blodesister’ e da Vincenzo Bosnia, col patrocinio dall’assessorato alla cultura del Comune capoluogo di provincia. L’appuntamento, anche stasera, è alla Palla di Pomodoro. "Il concorso ha avuto un’esplosione inaspettata di adesioni ed ha lasciato un ricordo unico a tutti gli artisti partecipanti – evidenziano gli organizzatori -. La prima edizione, del 2021, fu vinta dalla cantautrice, allora 19enne, Giorgia De Santis, di Ascoli Piceno, che con la sua voce particolare ha emozionato pubblico e giuria.

La seconda edizione ha visto ancora il trionfo di una ragazza: Naomi Amore, arrivata addirittura dal Belgio, che con la sua elegante vocalità ha sbalordito tutti". Gli organizzatori aggiungono: "Siamo ora curiosi di conoscere il prossimo vincitore che proprio questa domenica, domani 30 luglio, al cinema Astra di Pesaro, durante la finale, verrà giudicato e decretato dal maestro Luca Jurman, famoso vocal coach che vanta collaborazioni con artisti di fama internazionale e che molti di noi ricordano per la sua professionalità come insegnante nella trasmissione televisiva ‘Amici’ condotta da Maria De Filippi. La seconda semifinale, dopo quella tenutasi ieri (28 luglio) sera, si terrà stasera in Piazzale della Libertà’ (Palla di Pomodoro), dove artisti emergenti e non si contenderanno un posto per la finalissima. L’inizio dello spettacolo è fissato per le 21. Si tratta di un’altra bella iniziativa che contribuisce ad accendere i riflettori sulla città di Pesaro e di conseguenza a rafforzarne l’appeal a livello turistico, coinvolgendo una platea variegata e comprendente anche i giovanissimi, che apprezzano kermesse di questo ambito.

