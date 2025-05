Voci dal confino: il docufilm su Ponza

Venerdì, nella sala Antonia Pallerini a Palazzo Gradari, la Fondazione XXV Aprile Pesaro e Anppia (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, federazione Ancona-Marche) con il patrocinio della Provincia di Pesaro e del comune di Pesaro, organizzano la presentazione e proiezione del film documentario "Voci dal confino - colonia di Ponza 1928-1939". Si tratta di un documentario firmato da Claudio Di Mambro, Luca Mandrile e Umberto Migliaccio e prodotto da Todomodo, che viene proiettato per la prima volta a Pesaro. Interverranno Andrea Biancani sindaco di Pesaro, Gianluca Quacquarini, presidente Anppia Federazione Ancona-Marche, Claudio Maderloni del comitato nazionale Anpi e Gianfranco Boiani, già docente di Cinema documentario all’Università di Macerata. Coordina Giorgio Bianconi, della Fondazione XXV Aprile.

"Voci dal confino" è un documentario che racconta una vicenda poco nota, per certi versi destinata all’oblio, quella della Colonia confinaria di Ponza. Dal 1928 al 1939 su quell’isola vennero relegate dal regime fascista più di 2000 persone, tra queste i più importanti antifascisti come Pertini, Terracini, Fancello, Basso, Secchia, Tommasini, Domaschi e tanti altri. Attraverso testimonianze dirette, fonti d’archivio e i contributi di alcuni storici, il documentario ricostruisce le vicende storiche e umane di quel periodo rendendo viva l’esperienza dei perseguitati politici in Italia sotto il Fascismo. Dalle 18 sarà aperta anche la mostra “Ribelli al confino”, in cui particolare attenzione è dedicata ad uno dei luoghi simbolo della memoria del Novecento: l’isola di Ventotene.