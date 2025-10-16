’Voci d’amore’: passioni immortali raccontati tra musica e parole

"Voci d’amore" è il titolo dello spettacolo ideato da Claudio Rastelli per pianoforte e voce recitante, che coniuga amori vissuti, documentati, oppure leggendari, misteriosi, inventati, con le musiche di Beethoven, Schubert, Schumann, Wagner/Liszt, Debussy, Šostakovic e Rastelli (Sala della Repubblica del Teatro Rossini, sabato 18 ottobre ore 17). Federico Nicoletta al pianoforte e Diana Höbel, voce recitante, sono gli interpreti dello spettacolo, nell’ambito del cartellone di concerti e incontri curato da Wunderkammer Orchestra in collaborazione con Comune di Pesaro e Amat.

"Voci d’amore" è composto da una selezione di brani musicali interpolati da sette melologhi composti da Claudio Rastelli, sui quali scorrono le parole dell’attrice, in un crescendo di partecipazione e immedesimazione con gli amori evocati. L’amore misterioso: Antonie Brentano, la più accreditata "Immortale Amata", e il lied An die Geliebte di Beethoven scritto per lei. L’amore leggendario: Tristano e Isotta e la Morte di Isotta di Wagner/Liszt. Gli amori proibiti di Schubert, e quelli inventati da Pierre Louys (Le Chansons de Bilitis, messe in musica da Debussy). L’amore coniugale "perfetto" di Schumann e della moglie-musa Clara Wieck, e gli amori ‘imperfetti’ di Šostakovic e Mozart.

Rastelli, compositore, divulgatore, docente e pianista compie gli studi di composizione e di pianoforte diplomandosi al Conservatorio di Parma. Ha studiato all’Accademia Chigiana di Siena e alla Scuola di Musica di Fiesole. Dal 1991 a oggi le sue musiche sono state eseguite in numerosi paesi. Oltre alle composizioni originali, la sua produzione comprende rielaborazioni e trascrizioni da numerosi autori. È docente di Pratica e lettura pianistica al Conservatorio di Trieste. Biglietti da 15 e 20 euro su www.vivaticket.com e alla biglietteria del Teatro Rossini. Info e contatti 366 6094910.

Maria Rita Tonti