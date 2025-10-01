Voglia di anni ruggenti, riapre la discoteca Masai

Sarà di nuovo nel prossimo inverno una meta serale nel fine settimana la storica discoteca "Masai" alle porte di Cagli, che annuncia la riapertura. E’ stata in passato per generazioni un punto di riferimento della movida di un vasto territorio che ha spaziato dalle Marche alla vicina Umbria.

Fu costruita nel lontano 1972; allora era una piccola sala da ballo sperduta in aperta campagna lungo la vecchia strada statale Flaminia. In pochi anni il Masai si trasformò in una accogliente e frequentatissima discoteca diventando una delle prime delle Marche e dove, di volta in volta, si esibirono numerosi gruppi musicali ed artisti di allora molto famosi a livello nazionale. L’elenco sarebbe lungo e ne citiamo alcuni, da Franco Battiato, Loredana Bertè e sua sorella Mia Martini, Franco Califano, I Nomadi, i Cugini di Campagna, i Matia Bazar.

In quegli anni "ruggenti" il Masai non fu solo discoteca ma avendo piazzato un vecchio traliccio in ferro dismesso dall’Ene in cima al Monte Petrano, nel 1976 i due dinamici proprietari, Katia Giorgini e Mario Secondini, aprirono anche la prima voce libera dell’entroterra, Radio Masai. Nelle serate in discoteca andavano in diretta su Radio Masai anche le voci dei famosi cantanti sopra citati. Una grande novità per quei tempi con Radio Masai che raggiunse elevati indici di ascolto con programmi di intrattenimento musicale, informazione e tanto altro poiché essendo molto in alto in cima al Petrano il suo trasmettitore poteva raggiungere l’intera provincia di Pesaro, parte di Ancona e il vicino versante eugubino.

Dopo una lunga pausa per profondi lavori di ristrutturazione, abbellimento degli interni ed arredi, Katia Giorgini e Mario Secondini, con nuovo impegno e dedizione hanno annunciato di voler di nuovo proseguire, insieme ai loro fedeli collaboratori, di riavviare una programmazione di qualità, innovazione per un sano divertimento con altri eventi adatti sia ad un pubblico giovane e meno giovane.

L’appuntamento per questa nuova riapertura del Masai è per questo sabato, 4 ottobre. Non resta che attendere per continuare e far di nuovo divertire le nuove generazioni ricreando quel successo e la spensierata atmosfera come avveniva in quei "anni ruggenti" della storica discoteca.

Mario Carnali