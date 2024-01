Voglia di un nuovo Parco naturale: ci sarà un summit a Sansepolcro

"Il Parco che non è! Una proposta sistematica per le aeree interne dell’Appennino" è il titolo dell’incontro organizzato dal Comitato promotore Parco Nazionale Catria, Nerone e Alpe della Luna che ha sede giuridica ad Acqualagna in collaborazione con la fondazione Progetto Valtiberina. L’incontro si terrà venerdì 26 gennaio alle 17,30 nella Sala Centro Congressi “La Fortezza“ a Sansepolcro.

"“Il Parco che non è“ un titolo che è una provocazione – scrivono gli organizzatori – perché se è vero che il patrimonio ambientale che c’è già oggi è di alto livello, è vero anche che senza la garanzia di una tutela reale, senza una gestione unitaria e pianificata nel tempo, senza poter fruire di quel brand di innegabile forza che sono le parole Parco Nazionale, quel patrimonio non è affatto garantito, quei confini regionali e comunali sono inutili barriere e il potere attrattivo è assolutamente al di sotto delle aspettative".

L’incontro è aperto a tutti e sarà l’occasione per approfondire il progetto alla presenza di importanti rappresentati degli Enti Parco già esistenti. Sono vent’anni che si parla di una grande area protetta per questo territorio che comprende le vallate del Metauro, Candigliano, Burano e Sentino, alta valle del Tevere e alta Umbria. "Oggi più di allora l’emergenza ambientale – si legge nella nota – è sotto gli occhi di tutti, come anche il calo demografico dei piccoli centri montani. In quest’ottica il Parco Nazionale si configura come un progetto di sviluppo socio-economico basato sulla vera ricchezza di questi luoghi: la natura, il paesaggio, il patrimonio storico-architettonico, le tradizioni e la gastronomia. L’Italia è chiamata dall’Unione Europea ad aumentare di oltre il 10% le zone di tutela ambientale: il Catria, il Nerone, l’Alpe della Luna, insieme alle altre emergenze che sono la Foresta di Pietralunga, la Foresta di Bocca Serriola, il Monte Montiego, il Monte Petrano e il Monte Strega, sono un’occasione imperdibile per mettersi al passo con i tempi e affrontare quei grandi temi che su scala internazionale sono il contrasto ai cambiamenti climatici e la conservazione della biodiversità, che con il Parco Nazionale diventerebbero di interesse prioritario".

Amedeo Pisciolini