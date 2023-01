Vogliamo capire il mondo? Usiamo la lente dei giovani

La mostra “2020 Nuova Fotografia Italiana corpo e memoria” ideata e organizzata dall’Associazione culturale “Centrale Fotografia” di Fano – con la co-partecipazione del Consiglio Regionale delle Marche, la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano – allestita nello “Spazio Espositivo Pagani“ in corso Matteotti a Fano, è stata prorogata fino al 29 gennaio. Di questa mostra si è già parlato da queste colonne settimane fa, quando si raccomandava di andarla a vedere. Chi non lo avesse fatto è dunque ancora in tempo. Perché oggi bisogna andare a vedere una mostra di fotografia? Non siamo forse abbondantemente circondati da immagini, davvero ovunque?

Prima di tutto perché in questa esposizione gli autori (Martina Corrado, Gaia Credentino, Giorgia D’Emilio, Simone Furia, Oleksandra Horobets, Davide Luigi Di Lorenzo, Cinzia Laliscia, Laura Petra Simone, Noemi Viceconti) sono nati tra gli anni Ottanta e Novanta.

E allora? Capiamo come vedono il mondo; possiamo accedere ad un sensore privilegiato, quello della conoscenza con i loro occhi (i primi ad apprezzarli sono stati paradossalmente ragazzi ancor più giovani di loro, i curatori dell’allestimento, i ragazzi della classe 4b di architettura e ambiente design dell’arredamento del Liceo Nolfi Apolloni di Fano). Negli spazi, neanche immensi, del sotterraneo di palazzo Bracci Pagani sono addensate oltre cento opere (scelte dai curatori Matteo Savini e Marcello Sparaventi, per conto di Centrale Fotografia) e alla fine non si può che concludere: è questa la cultura militante, del momento. Volete capirla? Andate a vedere la mostra.

g. l.