"Vogliamo conoscere le analisi sullo sversamento nell’Auro"

I Circoli Legambiente di Urbino, Fano e Pesaro intervengono sullo sversamento di sostanze che hanno reso di un colore anomalo il fiume Auro tra Parchiule e Borgo Pace: "Chiediamo che vengano resi noti – dicono i Circoli – i risultati delle analisi degli eventuali campioni raccolti da chi è intervenuto nel momento della segnalazione per comprendere meglio l’accaduto. Riteniamo queste azioni molto gravi per l’ambiente e la salute di tutti i cittadini che vivono lungo la Valle del Metauro in quanto l’acqua che scorre lungo il fiume viene utilizzata per produrre acqua potabile tramite il potabilizzatore di Saltara, ma pensiamo anche all’impatto verso la flora e fauna legata agli ambienti fluviali".

"Ricordiamo che un altro episodio analogo di inquinamento, riguardante liquame zootecnico, si è verificato a febbraio sempre di questo anno nello stesso tratto di fiume i cui effetti negativi hanno portato alcune amministrazioni Comunali a sospendere l’utilizzo di acqua potabile da parte dei cittadini per un breve periodo di tempo".

"Purtroppo – proseguono i Circoli – sia il fiume Metauro che il Candigliano con i rispettivi affluenti hanno sofferto negli anni di atti di inquinamento ripetuti: si tratta di atti riconducibili a comportamenti culturali sbagliati e non rispettosi verso la natura. Per questo condividiamo i risultati per noi preoccupanti, riportati da Arpam nella relazione triennale sui corpi idrici 21/23, dove si legge che il Bacino idrografico del fiume Metauro ha un andamento negativo dello Stato Ecologico, con la diminuzione della qualità delle acque in 5 punti su 12 tratti campionati e la conseguente classificazione di qualita` dello stato delle acque come “sufficiente“ per 8 tratti fluviali mentre solo 4 tratti sono risultati classificati come “buono“".

Andrea Angelini