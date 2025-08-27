"Vogliamo la Provincia a Urbino"

"Per unire davvero la Provincia, la sede va portata nel cuore di questo territorio: Urbino sarebbe sede naturale e perfetta". La proposta arriva da Andrea Pazzaglia e Alessandra Fabbri, candidati dell’entroterra per Civici Marche, a sostegno di Francesco Acquaroli. Il ragionamento dei due parte dal riconoscimento dello status di capoluogo di Provincia per Urbino arrivato nel 2024, che "segna la chiusura di una lunga ingiustizia istituzionale: dopo 160 anni, la città simbolo del Rinascimento torna finalmente al suo ruolo legittimo, grazie all’azione del presidente Acquaroli, del Governo e del sindaco Maurizio Gambini".

"A ciò deve far seguito – prosegue la nota di Pazzaglia e Fabbri che vorrebbe ridare centralità a Urbino in fatto di amministrazione pubblica provinciale – un atto concreto, che restituisca a Urbino la centralità operativa che le spetta come sede di uffici istituzionali, a partire dalla Provincia, a cui dovrebbero aggiungersi Prefettura e Questura, oggi concentrate a Pesaro e poco accessibili alle aree interne. Urbino non è capoluogo per caso, eppure, nonostante il suo peso storico e culturale, ha seguito una lenta marginalizzazione istituzionale".

Un argomento che ha portato a conseguenze, secondo i due esponenti del "Civici" che riprendono: "Questa assenza ha causato un capitolo doloroso, il passaggio all’Emilia-Romagna di sette comuni dell’Alta Valmarecchia nel 2009, a cui si sono aggiunti Montecopiolo e Sassofeltrio nel 2021. Una perdita territoriale e simbolica, risultato di anni di mariginalizzazione delle aree interne e di una percezione diffusa di disattenzione e lontananza. Serve un deciso cambio di direzione per evitare che altre zone si sentano spinte verso scelte analoghe. La distanza dalle sedi istituzionali accentua il divario e alimenta il senso di isolamento". Da qui nasce l’appello di Pazzaglia e Fabbri, che propongono anche un edificio come sede di nuovi, eventuali uffici: "La struttura ex Megas, in località Sasso, è già disponibile e certificata come idonea sotto al profilo statico e sismico. Con gli adeguamenti necessari, può ospitare gli uffici della Provincia, diventando un presidio concreto e accessibile per l’intero entroterra. Questo non è un tentativo di contrapposizione tra città, Urbino e Pesaro possono e devono convivere come capoluoghi complementari. Si tratta, piuttosto, di costruire un equilibrio istituzionale che riconosca il valore delle aree interne e reintegri Urbino nel tessuto della governance provinciale. Il riconoscimento come capoluogo è solo il primo passo. Ora serve una scelta coraggiosa, che restituisca a Urbino il ruolo operativo che merita e costruisca un territorio più unito, giusto e inclusivo".

Nicola Petricca