"Vogliamo preservare il centro storico dai mezzi in eccesso"

Ringrazio Adriabus per aver accolto la richiesta della nostra Amministrazione di allungare il passaggio in piazza della Repubblica della linea 3, direzione Mazzaferro, fino alle 19,50 nel periodo invernale. Infatti dopo un primo rodaggio della nuova organizzazione delle corse in centro, che ha permesso di eliminare il passaggio di tutti i mezzi, a esclusione della linea 3, e di istituire una “circolarina“ esterna di collegamento tra tutte le porte delle mura storiche, è emersa l’esigenza della clientela di avere a disposizione il servizio in piazza anche dopo le 17,50, in particolare quando fa buio e c’è maltempo. Confermiamo l’obiettivo di preservare il centro patrimonio Unesco dalla circolazione di mezzi in eccesso, che spesso viaggiavano pressoché vuoti, e di puntare a una mobilità sempre più sostenibile. Per quanto riguarda il potenziamento del collegamento con Pesaro negli orari di coincidenza con i treni ad alta velocità in partenza e in arrivo da Roma, ma anche in arrivo da Milano, Bari ed altre città importanti italiane, credo che quella individuata dall’azienda di trasporti sia la soluzione più efficace e sostenibile. Purtroppo abbiamo constatato che la linea Urbino-Fabriano non ha portato un miglioramento concreto al collegamento con Roma, pertanto era necessario individuare altre strategie. È chiaro che la stazione di Pesaro su cui viaggia l’alta velocità è quella preferita dai pendolari che, in questo modo, avranno a disposizione più corse tra le due città in andata e in ritorno. Il potenziamento del collegamento con Pesaro anche nei giorni festivi è un servizio assolutamente essenziale, che l’Amministrazione comunale aveva richiesto in seguito anche alle esigenze degli studenti che frequentano la nostra Università. Infine vorrei ringraziare il presidente di Adriabus, Lara Ottaviani, e il direttore, Massimo Benedetti, per lo sforzo fatto per trovare gli autisti e garantire il servizio di trasporto pubblico anche nelle festività natalizie. Un sincero ringraziamento anche agli autisti che si sono resi disponibili per coprire le corse anche nei giorni più critici.

* sindaco di Urbino