"Voglio impegnarmi per far rifiorire il vivaio"

Strapazzini, a quanto pare la pallacanestro è una passione di famiglia?

"Sì, è così. Era un piacere andare a vedere la Scavolni al vecchio palas, i tempi sono cambiati ma rimane uno sport che appassiona tutta la città. Poi le dico una cosa, mio fratello Carlo è stato consigliere della società prima dei tempi d’oro, negli anni ’70 quando la Vuelle si chiamava Tropicali Boario, Frizz Pelmo, Butangas. I mezzi erano pochi allora e nessuno voleva fare il presidente, tanto che si arrivò ad un triumvirato per dividersi le responsabilità".

E adesso che cosa ha detto ad Andrea Valli?

"Gli ho fatto i complimenti, sono contento per lui anche se so che non sarà facile, ha un’attività importante da portare avanti come imprenditore".

Lei invece, dopo aver fondato Str Automotive l’ha lasciata?

"Sì, sono stato proprietario fino ad un anno fa, poi l’ho ceduta ai miei generi. Che sono tre, c’è anche Diego Papi, perché ho fatto solo femmine - sorride -. Quindi gli imprenditori ora sono loro". E lei che fa, si gode la pensione?

"No, no, senza far niente non so stare, anche se con nove nipoti gli impegni non mancano. Ma ho fondato una immobiliare che s’interessa di capannoni industriali. Gli ultimi che abbiamo rilevato sono quelli della Pica, insieme all’amico Antonio Berloni. Abbiamo diviso gli spazi a metà, il nostro servirà per Str che si sta espandendo parecchio. Ah, poi mi occupo di agricoltura e faccio dei buonissimi succhi di melograno!".

Con il basket non avrà niente a che fare dunque?

"Non è proprio così. Intanto perché credo che Andrea tra poco verrà a bussare anche da me per un contributo. E poi perché vorrei fare qualcosa per il vivaio: la Vuelle ha bisogno di nuove leve, di un settore giovanile che funzioni perché, diciamo la verità, dà anche piacere andare a vedere qualcuno dei nostri che gioca in prima squadra. Mi sto interessando, quindi, per fare qualcosa per i giovani".

Alla faccia della pensione.

e.f.