"Voglio regalare acqua purissima Ma Aset non mi dà il permesso"

"C’è chi dona alla comunità un’ambulanza, io vorrei mettere a disposizione dei cittadini, gratuitamente, acqua di alta qualità, ricca di idrogeno, che comporta benefici per la salute". E’ tutto pronto nell’area di proprietà di Giancarlo Cenerelli (foto), lungo la Flaminia, dove si trova il suo punto vendita di prodotti agricoli a km 0. L’erogatore dell’acqua è stato installato a una certa distanza dall’ingresso della sua struttura di vendita "perché non voglio – chiarisce Cenerelli – che le persone si sentano in obbligo di acquistare i miei prodotti". L’idea di Cenerelli è di prendere l’acqua dall’acquedotto comunale, pagandola, e di purificarla attraverso un impianto giapponese, tecnologicamente avanzato, con tanto di certificazioni e di analisi di qualità, anche da parte di Asur.

Aset, però, verbalmente, non ha autorizzato l’allaccio all’acquedotto. "Ha addotto – spiega il capogruppo della Lega Gianluca Ilari che gli sta dando una mano – motivazioni di natura urbanistica e cioè la mancata presenza di un immobile o di un permesso di costruire. In realtà la normativa stabilisce che le serre, come nel caso di Cenerelli, in quanto strutture leggere non abbiano bisogno di autorizzazioni edilizie e dunque non pare ci siano impedimenti né ragioni per cui Cenerelli non abbia diritto all’allaccio per la sua attività. Non vorrei che Aset, conoscendo il progetto, abbia trovato un escamotage per evitare che facesse questo servizio alla città. Servizio gratuito e dal quale non ottiene nulla di personale".

Cenerelli, che ha investito, tra box e apparecchiatura, quasi 10mila euro, ha già deciso che se non otterrà il permesso da Aset cederà l’erogatore a un’associazione di anziani. "Mi dispiace perché l’acqua così trattata – insiste Cenerelli – è alcalina, penetra meglio nei tessuti ed ha un effetto purificatore. Andrebbe assunta quotidianamente perché gli atomi di idrogeno presenti si volatilizzano velocemente. Ne parlo perché i benefici concreti di quest’acqua li ho provati su di me". Conclude Ilari: "Ci vorrebbe più attenzione da parte del Comune verso un cittadino che mette a disposizione acqua gratuitamente al di là dei benefici prodotti, che comunque sono certificati".

Anna Marchetti