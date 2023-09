Vola nei cieli la regina: ad Apecchio e Monte Nerone il raduno delle aquile italiane

La regina dei volatili, ovvero l’aquila che popola le nostre zone, ha disteso le sue ali è ha solcato il cielo di monte Nerone. E’ avvenuto sabato scorso durante il settima edizione di "In volo con le aquile", evento organizzato dallo Strozziere Circolo di Falconeria con sede ad Apecchio. Un raduno nazionale di aquiliferi provenienti da tutt’Italia, impazienti di far volare le loro aquile di vario genere nello splendido scenario offerto dal Monte. L’aquila, come è noto, ha la vista acutissima e la capacità di volare a grandi altezze ed è stata spesso indicata dai popoli antichi, come messaggera degli dei. Oltre a osservarne il volo, gli appassionati presenti hanno potuto sentire dalla viva voce degli organizzatori, racconti, aneddoti e storie sulle aquile. A fare degna cornice alla manifestazione, che il circolo ‘Lo Strozziere’ guidato da Davide Fratini, ripete annualmente, la maestosità di monte Nerone, una delle montagne più suggestive e ben curate del nostro Appennino. Una manifestazione che anno dopo anno sta crescendo e vede sempre più partecipanti invogliati a tornare pure l’anno prossimo.

am.pi.