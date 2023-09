Volano di sotto per 15 metri: illesi. Miracolati due giovani su un’Audi

Sono volati giù con la macchina dal viadotto per 15 metri, uscendo illesi. E’ accaduto ieri, poco dopo la mezzanotte. Un’Audi A1 guidata da una ragazza di 20 anni, con a fianco un amico di 25, ha perso il controllo della vettura all’uscita dalla galleria della nuova Flaminia, al Furlo, direzione mare. Proprio in quel tratto, ci sono dei lavori in corso e per questo motivo il guard rail di sinistra è in fase di sostituzione. Evidentemente la barriera in acciaio era mancante o senza protezione, tanto che l’auto è volata di sotto per circa 15 metri atterrando sulla ricca vegetazione sottostante. Questo ha attenuato l’impatto dell’auto col terreno garantendo la sopravvivenza dei due ragazzi. Scattato l’allarme, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Cagli e il 118 di Fossombrone e Calcinelli per portare aiuto ai feriti. I quali sono stati dapprima recuperati da vigili del fuoco e poi consegnati ai sanitari per esser sottoposti a controlli ed esami.

Sono stati ricoverati all’ospedale di Urbino. Saranno gli agenti della polizia stradale di Urbino a dover ricostruire i motivi dell’uscita di strada che poteva avere conseguenze ben peggiori.

Gli agenti dovranno stabilire se la ditta che esegue i lavori per la sostituzione del guard rail, avesse adottato tutte le misure di sicurezza per proteggere le auto circolanti nell’unica corsia disponibile. L’auto potrebbe essere arrivata in velocità in quel punto, ma se ci fossero stati i guard rail adeguati non sarebbe volata di sotto.

Il traffico è rimasto bloccato sulla nuova Flaminia per diverse ore in modo da consentire il recupero della vettura con un’auto gru di una certa dimensione. Dopo alcune ore, la circolazione stradale, direzione mare, è ripresa in sicurezza con un potenziamento delle barriere di protezione ai lati.