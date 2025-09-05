Volano gli aquiloni, sarà edizione da record

Matasse pronte, canne affilate, ogni colore al suo posto? La settantesima edizione della Festa dell’Aquilone può partire. Ed è partita di fatto ieri pomeriggio, con l’ormai consueta attività dedicata ai più piccoli per dipingere in gruppi l’aquilone di stoffa, cosa che si ripeterà anche oggi sempre alle ore 16 al Collegio Raffaello.

E questa sera alle 20,30 al parco della Resistenza, ai piedi della Fortezza, avverrà l’immancabile riconsegna del trofeo con la cena per tutte le contrade. Ieri invece, dopo cena, si è tenuto un evento tutto nuovo con musica in piazza e la presentazione delle nuove t-shirt del settantesimo: "Abbiamo lavorato in sinergia con Comune e Urbino Servizi – spiega la presidente delle Contrade Isotta Pretelli – per rendere questa festa non solo una festa, ma un compleanno memorabile. Urbino Servizi ha accolto la nostra richiesta di fare la maglia celebrativa uguale per tutti col logo del 70esimo, ovviamente coi colori di ogni contrada, e speriamo sia uno strumento per unirci pur nelle nostre differenze e ricordarci anche nei prossimi anni, quando capiterà di indossarla, di questo bel traguardo".

Quest’anno ci sono anche alcune novità, specie tra regolamento e giuria: "Abbiamo voluto mettere mano alle regole – continua Pretelli – per migliorare le valutazioni degli aquiloni di bellezza, semplificando la scheda e rendendola più comprensibile. Un’altra novità consistente sarà per le gare individuali del sabato: ogni concorrente sarà affiancato da una nuova figura, un arbitro di un’altra contrada che segnalerà alla giuria, comunque presente, i due momenti clou, ovvero quando un concorrente ha esaurito il filo (metà gara) e quando lo ha riavvolto e riprende in mano l’aquilone. La giuria quest’anno sarà composta da Daniela Capponi (presidente), Giacomo Alessandroni, Enzo Fucili, Tiziano Mancini, Giuseppe Biagetti, Maurizio Bianchini e (new entry) Andrea Libanori".

Mentre cresce l’attesa per i circa cinquanta ospiti italiani e internazionali che animeranno le mattinate di sabato e domenica alle Cesane e che gareggeranno in una competizione dedicata, nel cuore della città il ‘cielo di aquiloni’ sospeso sulla piazza sta avendo molto successo, sia dal vivo che sui social: "Si tratta di cento comete in pvc, dieci per contrada, di 100 per 150 centimetri. Un’idea partita dall’assessore Ottaviani con Urbino Servizi, che ho seguito poi anch’io. Devo dire che gli operatori del Comune l’hanno magistralmente installato, senza aggiungere nemmeno un ancoraggio in più sui palazzi. Sta piacendo molto e l’idea è di tenerlo anche oltre la festa".

Giovanni Volponi