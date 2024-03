Volano gli stracci tra Pd e la Puglisi

Minardi (Pd) smentisce i Progressisti: "Non hanno mai fatto il nome di Francesca Puglisi come candidato sindaco: basta dire falsità". Il segretario del Pd, Renato Claudio Minardi, stanco di subire attacchi, racconta com’è andata veramente la trattativa tra centrosinistra e Progressisti e chi ha fatto saltare il campo largo.

I Progressisti non vi hanno mai fatto il nome di Puglisi?

"Dai Progressisti non è mai arrivato nessun nome, né tanto meno quello della Puglisi. E comunque se la candidata fosse stata l’ex senatrice, forse lei stessa avrebbe dovuto informarmi, in quanto segretario del suo partito. Io sono una persona seria e su queste cose non transigo. Se il nome della Puglisi lo avesse dovuto fare il Pd dovevamo almeno sapere della sua volontà di candidarsi".

Non ci sarà stata una proposta ufficiale, ma informalmente il nome della Puglisi come candidata sindaco circolava eccome...

"Di nomi ne sono circolati centomila, compreso il mio e quello di Ruggeri, ma per essere presi in considerazione i nomi si propongono, non si fanno circolare".

Chi vincerà le primarie?

"Il Partito democratico farà di tutto per far vincere il proprio candidato, Cristian Fanesi. Il percorso delle primarie è stato deciso all’unanimità dall’assemblea comunale e, a questo punto, sarebbe bene che alcuni personaggi invece di polemizzare contro il Pd facessero la campagna elettorale per Fanesi e il Pd: le polemiche non li aiutano".

Chi sarebbero questi personaggi?

"Mi riferiscono alle dichiarazioni di Nicolelli che considero incommentabili e a Francesca Puglisi quando dice che il suo partito, e mi auguro che lo sia ancora, ha dimostrato disinteresse per il campo largo. Visto che abita a Bologna farebbe bene a prendere le informazioni dal partito di Fano e, magari, avere la cortesia di chiamare il segretario. La sua lamentela sul ritardo delle primarie è ingiustificata, siamo in questa situazione perché per tre mesi abbiamo lavorato per costruire il campo largo che I Progressisti non hanno mai voluto. Invece di impartire lezioni, Puglisi non si faccia condizionare dai cattivi consiglieri, che non sono neppure del Pd, o che puntano ad indebolire il Partito democratico fanese".

L’altra critica che le muovono è di non aver guidato la coalizione e che a vincere sia stata la linea politica delle primarie voluta da Mascarin. Cosa risponde?

"Abbiamo lavorato tutti, Seri, Mascarin, Fanesi, Lucarelli e Fattori per il campo largo, i Progressisti non l’hanno voluto e so che alcuni di loro si stanno vantando di averci fatto perdere tre mesi. Devo fare i nomi?"

Faccia i nomi, chi sarebbero? "No comment. Il mio avversario è il centrodestra, non i Progressisti con i quali il dialogo deve rimanere aperto".

Su questo dà ragione alla Puglisi?

"Lo abbiamo sempre detto, purtroppo con loro finora non è stato possibile costruire alcun rapporto. Voglio ricordare che la stessa Puglisi, qualche mese fa, era uscita dicendo che l’attuale amministrazione si doveva mandare via con i forconi. Prima di fare certe dichiarazioni farebbe bene a relazionarsi con gli amministratori del Pd e con gli organismi di partito che le diranno il ruolo importante nel governo della città con 250 milioni di investimenti in 10 anni, 140 milioni dei quali in corso".

Anna Marchetti