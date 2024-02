Volano le farfalle anche al Masetti

Riprende il tour nelle sale marchigiane del film "Ancora volano le farfalle" diretto da Joseph Nenci e prodotto e distribuito da A&P Group – Trasmetto.it. La storia è ispirata alla vita della 25enne Giorgia Righi, affetta da Atassia di Friedreich, una rara malattia neuro degenerativa davanti alla quale però la giovane pesarese non si è arresa lottando per realizzare tutti i suoi sogni. A febbraio le farfalle voleranno questa sera alle 21 al Cinema Masetti di Fano. Sarà presente il cast in sala per interagire con gli spettatori. Info. 0721 139 1037.