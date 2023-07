Volantinaggio in ospedale "Questa sanità è malata"

Volantini e bandiere ieri mattina davanti all’ingresso dell’ospedale San Salvatore. Dove i sindacati hanno organizzato un’iniziativa dal titolo eloquente: ’Salviamo la sanità marchigiana’. E la malattia cronica, anche stando a quanto diceva la gente all’ingresso dell’ospedale, sta proprio nelle infinite liste d’attesa per esami e visite specialistiche. "Sì – conferma Davide Del Fattore, Fp Cgil, insieme a Carlo Ugolini, Rsu Cgil – uno dei temi principali è proprio quello delle liste d’attesa, che in alcuni casi nemmeno ci sono. Una mancanza di risposte che colpisce soprattutto le fasce deboli: pensionati, precari...". "Se siamo qui oggi – rincara la dose Alessandro Contadini della Cisl – è perché è ormai evidente a tutti che la sanità regionale è in grande difficoltà. Noi pensiamo che una delle soluzioni sia quella di rivedere il tetto di spesa, che impedisce di dotarsi delle risorse che servono. Solo così sarà possibile arginare davvero la mobilità passiva, un problema a nostro avviso mai realmente affrontato". Angelo Aucello, della Uil, sottolinea la necessità di rivedere "l’organizzazione del Cup", ma pone anche l’attenzione sulla necessità di "stabilizzare il personale tramite le leggi Madia e Covid, per impedire che le carenze rendano ancora più ingestibili i problemi che già sono sotto gli occhi di tutti".

La manifestazione di ieri è stata anche l’anticipazione di una più vasta mobilitazione a livello regionale che si svolgerà sabato nel capoluogo dorico. Tanti i temi sul tavolo: oltre agli investimenti sul personale si suggerisce caldamente l’acquisto di strumenti diagnostici, per tagliare i tempi d’attesa e intervenire prontamente quando si manifesta la patologia. Magari, senza girare per tutta la regione.

ben.i.